Nuova provocazione militare di Pyongyang

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso le acque del Mar del Giappone. Lo afferma lo Stato maggiore della Corea del Sud, senza per ora fornire ulteriori dettagli. Il lancio è avvenuto tre giorni dopo che gli Stati Uniti hanno fatto volare bombardieri a capacità nucleare e jet stealth avanzati vicino alla penisola coreana per un addestramento congiunto con aerei da guerra sudcoreani. La Corea del Nord considera queste esercitazioni militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud come prove di invasione.

