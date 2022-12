Piccola gaffe del governo iracheno durante la visita della premier a Baghdad

Piccola gaffe del governo iracheno nel corso della visita di Giorgia Meloni. Durante l’incontro tra il premier Mohammed Shia al-Sudani e la premier Giorgia Meloni, in visita ai militari italiani nel Paese, è stata esposta la bandiera irlandese invece di quella italiana. L’errore è stato segnalato su Twitter da Ali Al-Mikdam, giornalista e ricercatore e fondatore di Iraq Future Center for democracy support.

The Iraqi PM receives the Italian PM with Irish flags, not Italian ones!!!

Those details should be organized carefully! #Italy #iraq pic.twitter.com/eQFlRbKYou

— Ali Al-Mikdam علي المگدام (@ali_almikdam) December 23, 2022