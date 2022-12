Nessuna vittima è stata segnalata. Avviata un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente avvenuto a Mohammedia

Un’esplosione e un grande incendio hanno colpito un’unità di stoccaggio di gas propano a Mohammedia, sulla costa marocchina, lanciando sfere di fiamme nel cielo. Nessuna vittima è stata segnalata nell’incidente nella città portuale, che si trova 15 chilometri a nord di Casablanca. Cinque autocisterne sono state distrutte dall’incendio. Alcuni residenti nelle vicinanze sono stati temporaneamente evacuati mentre i vigili del fuoco lavoravano per domare le fiamme. Avviata un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

