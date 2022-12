Ministro Istruzione, Nadim difende la sua decisione in tv: "Incompatibili con Sharia"

(LaPresse) Il ministro dell’Istruzione del regime talebano, in Afghanistan, ha difeso la sua decisione di bandire le donne dalle università, un decreto che ha scatenato una reazione globale. Nida Mohammad Nadim ha affermato che il divieto dei talebani emesso all’inizio di questa settimana è necessario per impedire la mescolanza dei sessi nelle università e perché ritiene che alcune materie insegnate violino i principi dell’Islam. Ha aggiunto che il divieto è in vigore fino a nuovo avviso. In un’intervista alla televisione afgana, Nadim si è opposto alla condanna internazionale, anche da Paesi a maggioranza musulmana come Arabia Saudita, Turchia e Qatar. Nadim ha detto che gli stranieri dovrebbero smetterla di interferire negli affari interni dell’Afghanistan. Nadim è stato nominato ministro a ottobre dal leader supremo talebano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata