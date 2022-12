Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro 10 entità navali russe: "Determinati a usare tutte le misure necessarie per scoraggiare gli attacchi di Putin"

Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni contro 10 “entità navali” russe, che hanno operato contro i porti ucraini, compreso il blocco di grano e altre derrate alimentari. “Continuiamo a imporre ulteriori gravi costi al presidente Putin e ai suoi sostenitori per l’inconcepibile guerra contro l’Ucraina”, ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken in una nota, nella quale ha ribadito che gli Stati Uniti sono “determinati a usare tutte le misure necessarie appropriate per scoraggiare gli attacchi della Russia contro l’Ucraina“.

“Non ci sono finestre al momento per discussioni con Putin su come mettere fine a questa guerra” ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, nel corso di un briefing con i giornalisti.

“Cresce influenza Wagner, spende 100 mln al mese per guerra”

Il gruppo Wagner si sta sempre più caratterizzando come un “centro di potere” all’interno dell’apparato militare russo e del Cremlino e il suo fondatore, Evgenij Prigozin, sta “espandendo la sua influenza” nella cerchia attorno a Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, denunciando le “atrocità e violazioni dei diritti umani” commessi dai militari di Wagner in Ucraina, dove la compagnia di mercenari spende “100 milioni di dollari al mese”. I comandanti della Wagner, compreso lo stesso Prigožin, ha detto Kirby, hanno ‘reclutato’ migliaia di detenuti nelle carceri russe per mandarli a combattere in Ucraina. Nell’area di Bakhmut, ha detto ancora Kirby, la Wagner “gioca un ruolo significativo” e ha sofefrto “pesanti perdite”, in particolare tra i detenuti usati come “corpi da gettare” nella battaglia. Da mesi, ha proseguito Kirby, le forze russe si affidano alla Wagner per condurre “operazioni militari chiave” nel Donbass. Prigožin, ha aggiunto, controlla un “esercito privato”, spesso in contrasto con i vertici militari ufficiali.

“Nordcorea ha fornito armi a Wagner”

La Corea del Nord ha fornito armi al gruppo Wagner, in particolare razzi di fanteria, per l’impiego nella guerra in Ucraina. Altre consegne sono in programma. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Il dipartimento del Commercio Usa, ha riferito ancora Kirby, ha inserito la compagnia di mercenari nella propria lista di sanzioni e ulteriori misure punitive verranno annunciate la prossima settimana. Gli Usa, ha aggiunto, si rivolgeranno al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

