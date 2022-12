Sospettato di tradimento dopo che da un'indagine interna al Bundesnachrichtendienst (Bnd) è emerso che avrebbe passato informazioni classificate a Mosca

In Germania è stato arrestato un impiegato del Bundesnachrichtendienst (Bnd), cioè l’agenzia tedesca per l’intelligence esterna, perché sospettato di tradimento dopo che da un’indagine interna al Bnd è emerso che avrebbe passato informazioni classificate alla Russia. Lo riportano i media tedeschi, citando lo stesso Bnd, che avrebbe riferito oggi dell’arresto avvenuto mercoledì. I procuratori federali riferiscono che si tratta di un cittadino della Germania identificato come Carsten L. e che sono stati perquisiti tanto la sua abitazione quanto il suo ufficio.

“Dopo essere venuto a conoscenza di un possibile caso di tradimento all’interno dei propri ranghi nel corso del suo lavoro di intelligence, il Bnd ha immediatamente avviato approfondite indagini interne”, ha dichiarato il presidente del Bnd Bruno Kahl. “Quando queste hanno confermato i sospetti, è stato immediatamente chiamato il Procuratore Generale Federale”, ha aggiunto. Deutsche Welle sottolinea che è la prima volta che un dipendente del Bnd viene arrestato per sospetto tradimento dal 2014, quando una spia di nome Markus R. fu accusata di aver fatto trapelare informazioni alle agenzie di intelligence statunitensi; l’uomo nel 2016 è stato condannato a 8 anni di carcere.

Secondo quanto riferito dai procuratori federali, il sospetto quest’anno avrebbe passato “informazioni che aveva acquisito nella sua attività professionale” a un servizio di intelligence russo, che non è stato identificato. I procuratori hanno aggiunto che le informazioni erano un “segreto di Stato”, come definito dal codice penale tedesco, ma non hanno approfondito. Il sospetto è stato portato giovedì davanti a un giudice, che ha ordinato di tenerlo in custodia in attesa di una possibile incriminazione. L’indagine, sottolineano i procuratori, è stata condotta “in stretta collaborazione” con il Bnd.

