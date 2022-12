Un gesto di solidarietà nei confronti del Paese europeo, dilaniato dalla guerra, che regolarmente subisce blackout ai sistemi elettrici

I monumenti di Sydney, in Australia, si sono oscurati in segno di solidarietà per l’Ucraina dilaniata dalla guerra. Le luci sono state spente sulle vele della Sydney Opera House e del Sydney Harbour Bridge. Un gesto simbolico visto che i cittadini ucraini, a causa dei continui attacchi russi, subiscono regolarmente dei blackout che mettono fuori uso i sistemi energetici.

