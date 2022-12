Il presidente russo: "Vogliono la disintegrazione del nostro mondo"

Quello che sta accadendo in Ucraina “è, ovviamente, una tragedia. La nostra tragedia comune”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione del Consiglio della Difesa russo. “Ma non è il risultato della nostra politica”, precisa Putin, “al contrario, è il risultato della politica di altri Paesi, Paesi terzi che hanno sempre lottato per questo: la disintegrazione del mondo russo. Ci sono riusciti e ci hanno spinto dove siamo”.

