Un alto funzionario dell’Amministrazione Usa, in un briefing riservato, ha confermato che Volodymyr Zelensky sarà oggi in visita a Washington. Negli incontri previsti nel pomeriggio e in serata, il presidente ucraino avrà un faccia a faccia alla Casa Bianca col presidente Usa Joe Biden e interverrà al Congresso, riunito in sessione congiunta.

La visita di Volodymyr Zelensky oggi a Washington “è un messaggio a Putin e al mondo” ha aggiunto un alto funzionario dell’Amministrazione Biden, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, nel quale ha confermato l’arrivo nella capitale Usa del presidente ucraino.

“Biden non vuole spingere Zelensky a negoziato”

Il presidente Usa Joe Biden è stato “assolutamente chiaro che il suo principio è, niente riguardo all’Ucraina senza l’Ucraina”. Lo ha sottolineato un alto funzionario dell’Amministrazione Usa, confermando la visita di oggi del presidente Volodymyr Zelensky a Washington, Il presidente Biden, ha aggiunto, “non vuole spingere” Zelensky al tavolo del negoziato con la Russia, ma vuole “lavorare con il Congresso e gli alleati” per mettere il presidente ucraino nella “posizione migliore” ad un eventuale tavolo negoziale. Nell’incontro con Zelensky alla Casa Bianca, il presidente Biden lancerà un “messaggio di solidarietà e sostegno” all’Ucraina per “tutto il tempo che sarà necessario”.

Usa annunceranno altri 1,8 mld di aiuti, anche Patriot e bombe precisione

In occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, il presidente Usa Joe Biden annuncerà un nuovo “significativo” pacchetto di aiuti militari a Kiev per quasi due miliardi di dollari, comprendente anche le batterie di missili Patriot e bombe di precisione per i caccia ucraini ha aggiunto un alto funzionario dell’Amministrazione in un briefing riservato ad un ristretto numero di giornalisti. “Addestreremo gli ucraini all’uso dei Patriot”, ha detto il funzionario, aggiungendo che “ci vorrà del tempo”.

