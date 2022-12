Sarebbe la prima visita a Washington del leader di Kiev dall'inizio della guerra

Volodymyr Zelensky è in volo per Washington, si tratta della prima visita fuori dall’Ucraina dall’inizio delll’invasione russa a febbraio. La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, coinciderà con un faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A riferirlo è la Cnn.

Secondo quanto riferisce Axios, il presidente ucraino dovrebbe anche parlare al Congresso, riunito in sessione congiunta. Si tratterà del primo intervento in presenza del leader di Kiev in America dall’inizio della guerra.

Il programma della visita

Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Usa Joe Biden alle 14 ora locale, le 20 ora italiana di stasera. Il presidente dell’Ucraina sarà accolto sul South Lawn, poi i due leader avranno un incontro bilaterale nello Studio ovale, a partire dalle 20.30 italiane. La conferenza stampa congiunta di Biden e Zelensky dopo l’incontro è attesa per le 16.30 locali, le 22.30 in Italia, e si terrà nella East Room della Casa Bianca.

