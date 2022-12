L'indicazione di Londra è quella di evitare tutte le attività pericolose per ridurre i rischi di dover ricorrere al pronto soccorso

Migliaia di operatori di ambulanze nel Regno Unito hanno iniziato oggi uno sciopero di 24 ore. Il governo ha consigliato alle persone di non ubriacarsi, praticare sport di contatto, di non fare viaggi inutili in auto per ridurre il rischio di dover ricorrere a un’ambulanza. “È la stagione delle feste, prima di Natale, quindi divertitevi, ma ovviamente non ubriacatevi al punto da finire con una visita non necessaria al pronto soccorso dell’ospedale”, ha dichiarato Stephen Powis, direttore del Servizio sanitario nazionale in Inghilterra.

This month, some services may be affected due to strike action.

Please continue to come forward for NHS care, if you need medical help use 111 online, and in emergencies, please call 999. pic.twitter.com/HS81Sh2ks7

— NHS England (@NHSEngland) December 12, 2022