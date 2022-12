A causa di danni su larga scala all'infrastruttura energetica, applicati tagli di corrente di emergenza

Nella regione di Kiev dopo i recenti attacchi russi “la situazione della fornitura di energia elettrica rimane critica“, “l’80% della regione è senza elettricità”. Lo ha riferito sul proprio canale Telegram Oleksii Kuleba, Capo dell’amministrazione regionale di Kiev.

“A causa di danni su larga scala all’infrastruttura energetica, Ukrenergo applica tagli di corrente di emergenza“, si legge nel messaggio, “la situazione più difficile è nei distretti di Buchanskyi, Vyshgorodskyi, Obukhivskyi e parzialmente Fastivskyi. Si tratta di oltre 30 comunità”.

Kiev senza acqua, ripristinata dopo 4 ore

Questa mattina Kiev è rimasta completamente senz’acqua per alcune ore. Lo ha reso noto l’azienda idrica della capitale Kyivvodokanal sulla propria pagina Facebook. “A causa della situazione di emergenza, le stazioni di pompaggio dell’acqua di Kyivvodokanal sono staccate dall’alimentazione”, aveva comunicato l’azienda, “per questo motivo, non c’è approvvigionamento idrico in tutte le aree della capitale”.

Dopo 4 ore l’annuncio sempre su Facebook: “Ripristinato lo schema di approvvigionamento idrico cittadino. Le unità di pompaggio delle stazioni di pompaggio dell’acqua sono state messe in funzione, ma ci vorrà un po’ di tempo perché l’acqua raggiunga tutti i consumatori. L’acqua sta gradualmente iniziando a comparire nelle case di Kiev, in particolare ai piani inferiori”.

