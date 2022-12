Secondo il quotidiano belga LeSoir, l'eurodeputata ha ammesso di aver chiesto a suo padre di nascondere parte del denaro che era a casa sua

Durante il suo interrogatorio, l’eurodeputata Eva Kaili ha ammesso di aver chiesto a suo padre di nascondere parte del denaro che era a casa sua. L’europarlamentare belga Marc Tarabella, invece, è stato additato dall’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri come destinatario di “regali” dal Qatar. Lo riporta il quotidiano belga LeSoir, citando documenti visionati insieme a Repubblica e Knack in merito all’inchiesta penale sulla presunta corruzione al Parlamento europeo.

“L’imputata ammette di aver ordinato al padre di nascondere i soldi”, ha scritto il giudice istruttore Claise nel mandato di arresto emesso contro l’eurodeputato greco il 9 dicembre. “Afferma di aver saputo in passato delle attività del marito (Francesco Giorgi, ndr) con il sig. Panzeri, e che per il suo appartamento sono passate valigie di denaro contante”, si legge nel documento riportato dal quotidiano. L’avvocato di Kaili ritiene che parlare di “confessione parziale” per la sua assistita sia un’interpretazione orientata che impegna solo la redazione del quotidiano.

Panzeri, si legge negli stessi documenti, “ha accusato l’eurodeputato Marc Tarabella di essere il beneficiario di ‘regali’ dal Qatar“, ha scritto il giudice istruttore nel mandato di cattura di Panzeri. Quest’ultimo “confessa in parte i fatti” di corruzione e ingerenza a favore di Qatar e Marocco. Per l’avvocato di Tarabella, il suo assistito “non ha ricevuto regali da nessuno” e “non è stato influenzato a prendere decisioni o prendere posizioni”.

La Commissione: “Indagini chiariranno ruolo”

“Siamo consapevoli che sono in corso indagini su una questione molto seria. Abbiamo detto fin dall’inizio più volte che si tratta di una questione molto seria che deve essere indagata e chiarita”. Così il portavoce per gli affari esterni della Commissione europea, Peter Stano, ha risposto al briefing con la stampa a una domanda sulla notizia de La Repubblica su un presunto coinvolgimento di funzionari del Servizio per l’Azione esterna nell’inchiesta ‘Qatargate’. “Le autorità belghe stanno conducendo le indagini e le indagini sono ancora in corso. Pertanto, non è appropriato fare commenti su un’indagine penale o di polizia o giudiziaria in corso. Una volta completate le indagini avremo le prove e i verdetti dei risultati e potremo non solo fare commenti ma prendere anche le opportune azioni di conseguenza”, ha precisato. “Le informazioni che erano su La Repubblica, potrei sbagliarmi, non venivano dall’ufficio del procuratore belga ma in realtà dai servizi segreti”, ha aggiunto il primo portavoce Eric Mamer.

