La Banca d’Inghilterra ha svelato le immagini delle prime banconote con il ritratto di re Carlo III, che entreranno in circolazione a partire dalla metà del 2024. Le nuove banconote da £ 5, £ 10, £ 20 e £ 50 presentano sul fronte un ritratto del sovrano e per il resto rimangono invariate rispetto a quelle già in uso. Le banconote raffiguranti la regina Elisabetta II potranno continuare a essere utilizzate.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ

— Bank of England (@bankofengland) December 20, 2022