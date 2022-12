Le forze russe proseguono l'offensiva e non danno un attimo di tregua, trasformando la città in un cumulo di rovine

(LaPresse) Tra le rovine della città di Bakhmut, nella regione del Donetks, continua una delle battaglie più pesanti che ci siano sul territorio ucraino. Le forze russe proseguono l’offensiva e non danno un attimo di tregua, trasformando la città in un cumulo di rovine. La popolazione cerca di sopravvivere come può. Un’equipe medica, nel frattempo, cerca di fornire il proprio aiuto continuando a lavorare nonostante le condizioni difficili.

