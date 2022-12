Il presidente diffondo un video in occasione della finale dei Mondiali in Qatar, ma Fifa non lo mostra

In vista della finale dei Mondiali in Qatar il presidente ucraino Zelensky ha diffuso un video in cui dice che “la guerra deve perdere e la pace deve diventare campione del mondo“. Il video non sarà trasmesso su richiesta della Fifa. “Questa Coppa del Mondo ha dimostrato più volte che diversi paesi e nazionalità possono decidere chi è il più forte nel gioco, ma non nel giocare con il fuoco. Su un campo di gioco verde e non su un campo di battaglia rosso. Questo è il sogno di tante persone”, dice Zelensky in un passaggio del suo discorso lca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito, ieri sera, anche il suo appello agli alleati internazionali affinché mantengano la fornitura di sistemi di difesa aerea all’Ucraina sabato sera, mentre questa affronta una campagna di bombardamenti russi apparentemente senza sosta.

“Cari partner. Trovate l’opportunità di fornire all’Ucraina una protezione affidabile del cielo, uno scudo di difesa aerea affidabile”, ha detto Zelensky nel suo ultimo discorso video aggiungendo: “Quando questo accadrà, la principale forma di terrore russo, il terrore missilistico, diventerà semplicemente impossibile”.

Da Kiev missili sul Donetsk

Le forze armate ucraine avrebbero sparato contro Donetsk da Grad due sistemi di razzi a lancio multiplo in 10 minuti, lanciando 40 razzi contro la città. Lo ha riferito l’ufficio di rappresentanza dell’auto proclamata Repubblica popolare di Donetsk citata da Tass.

Sarebbe di un morto e di 8 feriti il bilancio dei raid lanciati dalle forze di Kiev nella regione russa di Belgorod. Lo riferisce il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram. In mattinata lo stesso Gladkov aveva scritto di aver avuto notizia di 4 vittime dopo l’attivazione del sistema anti aereo nella zona a seguito di attacchi da parte delle forze armate ucraine. Secondo l’agenzia russa Ria Novosti sull’area della regione sarebbe state viste e sentite numerose esplosioni.

