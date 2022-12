Il duca e la duchessa di Sussex potranno partecipare alla cerimonia nonostante le controverse affermazioni sulla famiglia reale nella loro serie Netflix

Il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, saranno ancora invitati all’incoronazione di Carlo III nonostante le controverse affermazioni sulla famiglia reale nell’ultima serie su Netflix. Lo riporta il Daily Telegraph, secondo cui a Harry e Meghan sarà consentito partecipare alla storica cerimonia del 6 maggio se lo desiderano, anche se non hanno ancora ricevuto un invito. La lista degli invitati per l’occasione dell’Abbazia di Westminster sarà stilata nei prossimi mesi, ma una fonte ha dichiarato al giornale che “tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti“. Il giorno dell’incoronazione di Carlo coinciderà con il quarto compleanno di Archie, il figlio di Harry e Meghan, per cui potrebbero scegliere di festeggiare la ricorrenza.

