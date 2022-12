Il presidente ucraino nel suo consueto videomessaggio: "Risponderemo"

I russi “hanno ancora abbastanza missili per diversi attacchi pesanti”. Lo ha detto il presidente ucraino , Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale, facendo riferimento ai massici bombardamenti che nella mattinata di oggi hanno colpito il Paese. “Avremo abbastanza determinazione e fiducia in noi stessi per rispondere dopo questi attacchi“, ha aggiunto Zelensky.

