Visita del presidente russo al quartier generale "dell'operazione speciale" delle Forze armate

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato i leader militari sui Piani d’azione per la guerra in Ucraina.

Il leader del Cremlino – in visita al quartier generale “dell’operazione speciale” delle Forze armate – ha ascoltato le proposte dei leader militari sui Piani d’azione a breve e medio termine. “Cari compagni, ascolteremo i comandanti in ogni direzione operativa – ha detto il presidente russo – vorrei sentire le vostre proposte riguardo alle nostre azioni immediate e a medio termine”.

Ieri Putin – riferisce l’agenzia di stampa Tass – ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina; riunioni alle quali hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu, e il capo di Stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal presidente separatamente

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata