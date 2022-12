I fedeli strisciano o camminano in ginocchio per chiedere la benedizione

I fedeli strisciano o camminano in ginocchio per chiedere la benedizione di San Lazzaro a Cuba. Molti sonoa piedi nudi e spingono pesanti carretti carichi di tabacco, candele, cani, statue del cattolico San Lazaro, erbe, girasoli e massi. Vengono da tutta Cuba in pellegrinaggio alla piccola chiesa di Rincon per il Giorno di San Lazzaro, celebrato il 17 dicembre. San Lazzaro è venerato in tutta Cuba come santo della buona salute, ma la sua popolarità è dovuta anche alla commistione con le religioni di origine africana. Come molte tradizioni a Cuba, la tradizione cattolica si mescola con le tradizioni religiose popolari afro-cubane, come si può vedere in molte perline africane e negli abiti indossati dai partecipanti.

