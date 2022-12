Il crollo delle azioni ha fatto perdere al miliardario lo status di 'Paperone' più ricco al mondo

Tra lunedì e mercoledì di questa settimana Elon Musk, ceo di Tesla, ha venduto azioni dell’azienda per un valore di 3,58 miliardi di dollari, come riportato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Musk, che è anche proprietario di Twitter, ha venduto azioni Tesla per un valore di quasi 23 miliardi di dollari da aprile a oggi. Si presume che gran parte del denaro accumulato contribuirà a finanziare proprio l’acquisizione di Twitter, costata 44 miliardi di dollari.

Le azioni dell’azienda produttrice di veicoli elettrici e pannelli solari sono crollate negli ultimi tempi, perdendo oltre la metà del proprio valore da quando Musk ha rivelato per la prima volta ad aprile l’acquisto di azioni di Twitter. Il calo del valore delle azioni ha fatto perdere a Musk il suo status di persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto che è sceso a 174 miliardi di dollari, secondo Forbes. Musk è stato superato la scorsa settimana dal magnate francese della moda e dei cosmetici Bernard Arnault.

L’acquisizione di Twitter non è stata agevole, e alcune grandi aziende hanno interrotto l’acquisto di pubblicità sulla piattaforma. Musk ha affermato che Twitter ha avuto “un enorme calo delle entrate” a causa delle perdite degli inserzionisti. Gli investitori hanno punito le azioni Tesla negli ultimi tempi poiché Musk ha trascorso gran parte del suo tempo sul dossier Twitter, sollevando il timore di essere distratto dalla casa automobilistica.

