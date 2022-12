Secondo il vicepremier "tutti quanti hanno avuto delle riserve"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parla del Meccanismo europeo di stabilità: “Io sono stato sempre bahfavorevole all’utilizzo del Mes. Qui si parla del suo regolamento: tutti quanti hanno avuto delle riserve. Per quanto mi riguarda non c’è un controllo sufficientemente democratico da parte delle istituzioni“, ha detto intervistato su ‘Radio anch’io’. “Il Parlamento si è espresso in maniera critica, deciderà se procedere o meno. Se ne discuterà anche a Bruxelles, vediamo come procedere. Da parte della maggioranza di governo – aggiunge – qualche perplessità c’è”.

Proprio ieri la numero uno della Bce Lagarde aveva invitato l’Italia ad approvare in tempi brevi l’accordo

