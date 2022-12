E' a Batang Kali, a 50 chilometri da Kuala Lumpur. Le autorità sono alla ricerca di 25 dispersi

Una frana, che ha colpito un campeggio in Malesia, ha causato nove morti, tra cui un bambino di cinque anni. Le autorità ritengono che al momento dell’incidente circa 94 persone si trovassero nel camping di Batang Kali, nello stato centrale di Selangor, a circa 50 chilometri a nord della capitale Kuala Lumpur. Altre sette persone rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori, nel frattempo, sono alla ricerca di 25 dispersi, probabilmente sepolti sotto i detriti. Cinquantatre le persone tratte in salvo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata