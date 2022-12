Immagine_Facebook

Due persone sono rimaste ferite, la polizia invita i cittadini a evitare la zona per la massiccia quantità di acqua in strada

A Berlino è esploso per cause ancora da chiarire l’acquario ‘Aqua Dom’, una colonna alta circa 14 metri con 1.500 pesci situata nella lobby dell’hotel Radisson Blu della capitale tedesca, non lontano da Alexanderplatz. La polizia di Berlino riferisce che due persone sono state ferite da schegge di vetro e invita i cittadini a evitare la zona perché una massiccia quantità d’acqua si è riversata in strada.

Al momento non ci sono indicazioni che l’esplosione possa essere il risultato di un attacco. Lo ha riferito la polizia locale, sottolineando che la causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Una testimone, Gwendolin Szyszkowitz, ha raccontato all’emittente tedesca n-tv di avere sentito un boato e di avere inizialmente temuto che fosse esplosa una bomba. Secondo quanto riporta Bild citando informazioni proprie, il motivo alla base dell’esplosione sarebbe quello che viene definito un “affaticamento dei materiali”.

Sul sito dell’acquario si legge che l’Aqua Dom è “il più grande acquario cilindrico autoportante del mondo” ed è stato ampiamente ammodernato fino all’estate 2020. La Bild riporta che la vasca dell’acquario conteneva un milione di litri d’acqua. Sono 100 gli agenti sul posto fra polizia e vigili del fuoco e sono stati messi a disposizione bus riscaldati per gli ospiti che gradualmente lasceranno l’hotel. Secondo una prima ricostruzione, un forte rumore è stato udito intorno alle 5.45 e intorno a quell’ora è arrivata una segnalazione alle autorità. “Attualmente Karl-Liebknecht-Straße a Mitte è chiusa in direzione di Unter den Linden da Spandauer Straße. C’è molta acqua sulla strada” che “fuoriesce dall’acquario di un hotel di Spandauer Straße. L’intera area è attualmente bloccata”, ha twittato il servizio per il traffico di Berlino.

Un cilindro di vetro che si erge per sei piani

Il DomAquarée – complesso multifunzionale con hotel, uffici, ristoranti e centro congressi – ospita il grande acquario Sea Life e il cosiddetto AquaDom, cioè la colonna d’acqua con 1500 pesci tropicali di 100 specie diverse attraversata da un ascensore, fra le principali attrazioni turistiche di Berlino, che è esplosa oggi. L’enorme cilindro di vetro si erge per 6 piani nell’atrio dell’edificio, una parte del quale funge da hall del Radisson Hotel e può essere visto dalle camere d’albergo che si affacciano sull’atrio, dagli ascensori dell’hotel, dagli uffici e dai loft sul tetto di vetro. Per quanto riguarda le cause dell’esplosione, il portavoce della polizia Martin Stralau sottolinea che sono oggetto di indagine. Secondo alcune speculazioni, le temperature molto basse potrebbero avere contribuito. Stando a informazioni della Bild, il motivo alla base dell’esplosione sarebbe quello che viene definito un “affaticamento dei materiali”.

