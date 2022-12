La denuncia: "Vogliono riprendere la capitale". Zelensky: "Non accetteremo compromessi"

Già a gennaio, o più probabilmente in primavera, la Federazione Russa potrebbe lanciare una vasta offensiva dal Donbass a est, da sud o addirittura dalla Bielorussia. Lo riporta l’Economist citando quanto emerso da alcuni briefing fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, e altre cariche militari di primissimo piano. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Zelensky, solo Putin può trasferire guerra su piano diplomatico

“Se Putin si ritira ora ai confini del 1991, inizierà il percorso diplomatico. Solo lui può trasferire la guerra dal piano militare a quello diplomatico”. Lo detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’Economist riportata da Ukrinform. Il leader di Kiev ha ribadito che il popolo ucraino “non accetterà compromessi”. Zelensky ha sottolineato che l’unica via d’uscita è il “completo ritiro delle truppe russe sia dalle terre conquistate quest’anno, sia dal territorio occupato otto anni fa”, la differenza “può essere solo nel modo in cui accadrà: o i russi lasceranno questi territori o l’Ucraina li costringerà a farlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata