Forte nevicata al confine tra il Colorado e il Wyoming, il Nebraska e il Kansas. Chiuse tutte le strade a nord della I-70, secondo la Colorado State Patrol. Con l’avviso di grave bufera di neve in tutta la regione, l’agenzia ha twittato: “Per favore, non cercate di aiutare gli automobilisti a trovare una strada. Non ce n’è una”. Si prevede che sulle Montagne Rocciose cadrà più di un metro di neve. L’aeroporto internazionale di Denver ha ritardato oltre 430 voli e ne ha cancellati più di 100 a partire da martedì pomeriggio, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.

