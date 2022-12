Inviati nel Canale elicotteri e scialuppe di salvataggio

Elicotteri e scialuppe di salvataggio sono stati inviati nel Canale della Manica al largo della costa del Kent, nel sud dell’Inghilterra, per salvare una piccola imbarcazione carica di migranti in difficoltà, hanno dichiarato le autorità mercoledì. Ci sono vittime e dispersi. La UK Maritime and Coast guard Agency ha coordinato un’operazione di salvataggio che ha coinvolto la Royal Navy, gli ufficiali di frontiera, la polizia del Kent e la marina francese. Migliaia di migranti si sono affidati a piccole imbarcazioni per attraversare la Manica nella speranza di ricevere asilo nel Regno Unito negli ultimi anni. Circa 44mila persone hanno intrapreso il viaggio quest’anno, rispetto alle 23.000 dell’anno scorso e alle 8.500 del 2020, secondo i dati del governo.

