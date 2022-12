La Commissione nazionale cinese: "Impossibile cogliere il numero effettivo di persone infette"

Un avviso sul sito web della Commissione nazionale cinese ha annunciato che i dati giornalieri sul numero di casi da Covid-19 asintomatici non verranno più conteggiati e pubblicati. È “impossibile cogliere con precisione il numero effettivo di persone infette asintomatiche” che in genere hanno rappresentato la grande maggioranza delle nuove infezioni, fanno sapere in una nota. Gli unici numeri che vengono riportati sono i casi confermati rilevati nelle strutture di analisi pubbliche. La difficoltà nel contare gli asintomatici è dovuta al forte calo di tamponi da quando il governo ha allentato le misure anti-Covid, dopo che i casi giornalieri avevano raggiunto livelli record. Nel frattempo, però, sembra che siano in aumento i contagi, soprattutto a Pechino.

