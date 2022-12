Incontro tra il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e il premier ucraino Denys Shmyhal

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) invierà missioni di sicurezza in tutte le centrali nucleari ucraine. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, a seguito di un incontro con il premier ucraino, Denys Shmyhal. “Eccellente incontro con il premier ucraino in vista della conferenza ‘Solidaires du peuple ukranien’. Abbiamo concordato di inviare missioni di sicurezza dell’Aiea in tutte le centrali nucleari ucraine. Continuano i lavori per la creazione della zona di protezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha scritto Grossi su Twitter.

