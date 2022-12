"Non vedo l'ora" ha detto Rafael Grossi

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto a un corrispondente dell’agenzia Tass di avere in corso trattative per incontrare il presidente russo Vladimir Putin per il conflitto in Ucraina. “Non vedo l’ora” dell’incontro, ha detto Grossi, “non so esattamente quando, continueremo i negoziati. Ovviamente, avrò bisogno di incontrarlo di nuovo”, ha aggiunto riferendosi a Putin.

