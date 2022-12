La promessa annunciata dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna

E’ di circa un miliardo di euro l’ammontare delle donazioni promesse all’Ucraina al termine della conferenza di Parigi. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, come riporta Le Monde. “La conferenza internazionale a sostegno dell’Ucraina organizzata a Parigi ha permesso di raccogliere quasi un miliardo di euro in donazioni per aiutare la popolazione a trascorrere l’inverno in un Paese le cui infrastrutture sono state devastate dagli attacchi da parte dei russi”, ha annunciato Colonna, spiegando che “di questo miliardo di euro, 415 milioni saranno destinati al settore energetico, 25 milioni per l’acqua, 38 milioni per l’alimentazione, 17 milioni per la salute, 22 per i trasporti. Il resto è ancora da definire”.

