La cerimonia della cattedrale di Sebastopoli in Crimea

I sacerdoti della cattedrale di San Vladimiro a Sebastopoli, in Crimea, hanno benedetto le bandiere delle navi da guerra della marina che hanno preso parte all’operazione militare speciale in Russia. “Le nostre truppe, il nostro esercito dovrebbe portare la bandiera in tutto il mondo”, ha detto l’arciprete della cattedrale di San Vladimiro di Sebastopoli.

