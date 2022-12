Un American Pit Bull Terrier di 8 anni aiuta i più piccoli a superare il trauma della guerra

Bice è un American Pit Bull Terrier con un compito importante in Ucraina: dare conforto ai bambini traumatizzati dalla guerra. Il cane di 8 anni è arrivato in un centro di riabilitazione a Boyarka, un sobborgo a circa 20 chilometri della capitale Kiev, per iniziare il suo lavoro. Le sei bambine e i 10 bambini hanno storie particolari: alcuni sono stati testimoni dell’invasione delle truppe russe nelle loro città natale con i soldati che hanno picchiato i loro parenti. Altri sono figli, figlie, fratelli o sorelle di soldati che si trovano al fronte o sono stati uccisi. Si riuniscono al Centro per la riabilitazione sociale e psicologica, un centro comunitario gestito dallo Stato dove le persone possono ricevere aiuto per affrontare le esperienze traumatiche vissute dopo l’invasione russa del 24 febbraio. Il personale fornisce regolarmente terapia psicologica a chiunque sia stato colpito dalla guerra. L’edificio a due piani è uno dei pochi luoghi con luce e riscaldamento.

