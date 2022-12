La Basilica di Guadalupe è il luogo di culto più visitato

Un fiume di persone si è accalcato lungo il viale che conduce alla Basilica di Guadalupe, in Messico per celebrare la Vergine Maria. Per i credenti cattolici, il 12 dicembre è l’anniversario di una delle numerose apparizioni della Vergine Maria di cui fu testimone un indigeno messicano di nome Juan Diego nel 1531. Per molti pellegrini, il viaggio verso il sito è un’espressione di gratitudine per i miracoli che ritengono la Vergine Maria abbia portato nelle loro vite. La Basilica è uno dei siti religiosi più visitati in Messico, dove si recano milioni di fedeli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata