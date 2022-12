Domenica i venti si indeboliranno e le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi al Centro-Sud mentre continueranno ad interessare il Nord Italia

Maltempo nel fine settimana in tutto il Paese,: pioggia diffusa al Nord Italia, nelle regioni centrali in particolare sulla costa tirrenica. Neve in arrivo sulle Alpi a partire dai 1000 e anche in zone appenniniche settentrionale.

In particolare, nelle prossime 24-26 ore l’italia farà i conti quindi con un’intensa fase di maltempo: lungo il versante tirrenico dove i fenomeni potrebbero essere localmente forti, anche sull’isola d’Ischia, dove l’allerta gialla è stata prorogata fino alle 16 di domenica. Nelle ultime ore l’Italia è stata raggiunta da una nuova intensa perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale (la prima del mese di dicembre). Attesa anche la prima neve a quote relativamente basse al Nord-Ovest – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, fino a 600-700 metri tra il Piemonte meridionale e l’Appennino ligure. Inoltre il centro di bassa pressione che accompagna la perturbazione ha attivato intensi venti di Scirocco che renderanno i mari molto mossi o agitati; l’aria relativamente più mite sospinta dallo Scirocco farà progressivamente risalire la quota neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. Domenica i venti si indeboliranno e le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi al Centro-Sud mentre continueranno ad interessare il Nord Italia. Alla fine di domenica una nuova perturbazione atlantica (la n. 2 del mese) raggiungerà il Nord-Ovest, per poi attraversare lunedì tutto il Centro-Nord.

