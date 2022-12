Confermata anche la perquisizione a casa di un secondo eurodeputato

Il giudice di Bruxelles che guida l’inchiesta che coinvolge l’Europarlamento ha convalidato 4 dei sei arresti di venerdì, con le accuse a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e corruzione. Altre due persone soo state rilasciate. È quanto si legge in una nota della procura federale del Belgio.

Secondo i media locali tra gli arresti convalidati c’è anche la vicepresidente Eva Kaili. La procura conferma anche la perquisizione a casa di un secondo eurodeputato – secondo i media, Marc Tarabella – ieri sera intorno alle 20. L’indagine della procura federale e della polizia federale è volta a indagare sul sospetto che terze parti in posizioni politiche e/o strategiche nel Parlamento Europeo abbiamo ricevuto ingenti somme di denaro o doni per influenzare le decisioni del Parlamento.

Perquisita abitazione eurodeputato Marc Tarabella

La casa dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella è stata perquisita sabato sera in sua presenza e sotto il controllo della presidente del PE Roberta Metsola. Lo riportano i quotidiani belgi Le Soir e Knack. L’attrezzatura informatica è stata sequestrata dagli investigatori dell’OCRC guidati dal giudice Michel Claise. Marc Tarabella non èstato fermato.Dopo Eva Kaili, la vicepresidente greca (S&D) del Parlamento europeo arrestata delitto venerdì, si tratta del secondo eurodeputato formalmente citato nell’ambito della vasta indagine per sospetti di corruzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata