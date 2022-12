Un razzo Falcon 9, alto 70 metri, è partito dalla piattaforma 40 della stazione spaziale di Cape Canaveral

Una settimana e mezza dopo aver bloccato la missione per risolvere un problema non specificato del razzo Falcon 9, SpaceX ha effettuato un altro lancio da Cape Canaveral con un lander lunare commerciale per la società giapponese ispace, insieme a un microcarico autostoppista della NASA chiamato Lunar Flashlight. Un razzo Falcon 9, alto 70 metri, è partito dalla piattaforma 40 della stazione spaziale di Cape Canaveral, alimentato da nove motori Merlin 1D, dirigendosi verso est sopra l’Oceano Atlantico.

