Centinaia le persone per le strade della Grande Mela

New York invasa dai babbi Natale per il “Santacon”. Si tratta dell’annuale evento dove centinaia di persone invadono le strade della Grande Mela vestiti da “Santa Claus”, elfi, renne, alberi di Natale e addirittura da pacchi regalo per poi riversarsi nei bar newyorchesi. Obiettivo della manifestazione è quella di diffondere lo spirito delle feste natalizie e raccogliere fondi da devolvere poi in beneficienza.

