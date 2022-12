La presidente del Parlamento europeo sul terremoto che ha travolto la Camera a Bruxelles

Roberta Metsola sul terremoto che ha travolto l’Europarlamento. “Il nostro Europarlamento si oppone fermamente alla corruzione. In questa fase, non possiamo commentare le indagini in corso, se non per confermare che abbiamo collaborato e collaboreremo pienamente con tutte le autorità giudiziarie e di polizia competenti. Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia” ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, a proposito dell’inchiesta sulla presunta corruzione legata al Qatar che ha travolto la Camera di Bruxelles.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We’ll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022