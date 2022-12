Ronnie aveva 62 anni, a trovarlo nella sua casa di Los Angeles sono stati i vicini di casa

Il figlio di Tina Turner, Ronnie, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz. Ronnie sarebbe stato trovato privo di sensi dai vicini che hanno tentato di rianimarlo senza successo. La causa della morte non è stata ancora resa nota, sebbene Ronnie era già stato malato di cancro. Sua madre non ha ancora commentato la morte di Ronnie, che arriva quattro anni dopo che il figlio maggiore della cantante, Craig, si suicidò sparandosi nel luglio 2018.

La cantante diede alla luce Craig quando aveva 18 anni, essendo rimasta incinta del sassofonista Raymond Hill. Craig aveva lavorato come agente immobiliare e si suicidò nella sua casa di Studio City nel luglio 2018 a soli 59 anni. Ronnie era nato nel 1960 da Tina e suo marito Ike. La coppia si separò nel 1976 dopo che Tina accusò il marito di averla picchiata. Ike morì per overdose nel 2007. Ronnie aveva recitato accanto alla madre nel film biografico del 1993 What’s Love Got To Do With It.

