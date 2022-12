L'oppositore russo punito per aver diffuso informazioni "consapevolmente false"

L’oppositore russo ed ex deputato comunale di Mosca, Ilya Yashin, è stato condannato dal tribunale della capitale russa a 8 anni e 6 mesi di reclusione in una colonia penale per aver diffuso informazioni “consapevolmente false” sulle azioni dell’esercito russo in Ucraina e, in particolare, sul massacro di Bucha. Lo riporta l’agenzia Tass.

Sarà proibito di amministrare siti web per 4 anni

A Yashin sarà inoltre proibito amministrare siti web per 4 anni. Secondo la decisione del giudice, a Yashin verrà riconosciuto valido come parte della condanna il tempo trascorso in detenzione preventiva. Ogni giorno di detenzione dal suo arresto, il 13 luglio 2022, conterà come un giorno e mezzo di reclusione nella colonia penale.

