Centinaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare contro la transizione di potere provocata dalla richiesta dell'ex presidente Pedro Castillo di sciogliere il Congresso peruviano

Centinaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare contro la transizione di potere provocata dalla richiesta dell’ex presidente Pedro Castillo di sciogliere il Congresso peruviano, che si è conclusa con il suo arresto. La polizia ha disperso alcuni gruppi sparando diversi lacrimogeni per impedire ai manifestanti di avvicinarsi al Congresso. Il decreto di Castillo di licenziare i rappresentanti era un tentativo di evitare un terzo voto di impeachment dopo essere sopravvissuto a due in 17 mesi di mandato. I legislatori hanno votato 101-6 con 10 astensioni per rimuovere Castillo per motivi di “incapacità morale permanente”. Dina Boluarte, vicepresidente di Castillo, è salita alla carica superiore, diventando la prima donna presidente del Perù e la sesta del Paese in altrettanti anni. Nel frattempo, Castillo è detenuto con l’accusa di ribellione.

