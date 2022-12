Foto dall'archivio, vigili del fuoco a Mosca

Almeno una vittima: l'area del centro Mega Khimki in fiamme è di migliaia di metri quadrati

Un morto in un incendio divampato in un centro commerciale in Russia, nella regione di Mosca. Si tratta del centro commerciale Mega Khimki: interessata dal rogo una superficie di 7mila metri quadrati. La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza nella regione di Mosca ha fatto sapere che “il tetto dell’edificio, una superficie di 250 metri quadrati, è in fiamme”.

Il servizio stampa del Ministero dell’ecologia e delle risorse naturali della regione di Mosca ha riferito alla Tass che non è stato registrato alcun eccesso dei valori massimi consentiti di inquinanti nell’aria vicino al centro commerciale Mega Khimki in fiamme nella regione di Mosca.

La vittima dell’incendio

La vittima dell’incendio è una guardia di sicurezza dell’ipermercato. Il capo della direzione principale del ministero delle situazioni di emergenza della Russia per la regione di Mosca Sergey Poletykin, ha anche osservato che i primi vigili del fuoco sono arrivati “sul luogo dell’emergenza 4 minuti dopo che è scattato l’allarme antincendio”.

Cosa è successo al centro commerciale di Mosca

Potrebbe essere un cortocircuito in un negozio Obi all’interno del centro commerciale a innescare l’incendio nel quale è morta una persona. È quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass, citando i servizi di emergenza sul posto. “La versione principale dell’incendio è un cortocircuito. L’incendio è scoppiato nel negozio Obi. Il motivo della grande diffusione dell’incendio è stata un’esplosione”, ha detto la fonte. Dopo lo spegnimento dell’incendio, verrà effettuato un esame tecnico antincendio per stabilire le cause esatte dell’incidente. L’incendio è scoppiato intorno alle 06 del mattino.

