Foto dall'archivio di un incendio in Turchia

Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che al momento non si hanno notizie di feriti

Un incendio è scoppiato in un hotel di lusso a Istanbul situato sul terreno di un ex palazzo ottomano, il Çiragan Palace Hotel. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che al momento non si hanno notizie di feriti. Le fiamme sono divampate al quarto piano dell’edificio, ricoprendo la struttura di un denso fumo, riferisce la televisione Ntv. L’incendio è scoppiato al quarto piano del Ciragan Palace Hotel, ricoprendo l’edificio di un denso fumo, ha riferito la televisione Ntv. Ospiti e dipendenti dell’albergo sono stati evacuati. Diverse ambulanze sono state chiamate sul posto, che si trova sulle rive del Bosforo. Le cause dell’incendio al momento non sono note.

