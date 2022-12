Il pontefice durante l'Angelus: "Ma Dio vuole la nostra buona volontà"

“Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto che esprime la devozione filiale alla nostra madre, alla cui intercessione affidiamo il desiderio universale di pace, in particolare per la martoriata Ucraina che soffre tanto”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in Piazza S.Pietro. rinnovando l’intenzione di affidare alla Madonna l’intercessione per la pace. “Penso alle parole dell’Angelo alla Vergine: ‘Nulla è impossibile a Dio’. Con l’aiuto di Dio, la pace è possibile, il disarmo è possibile. Ma Dio vuole la nostra buona volontà”, ha aggiunto il pontefice.

