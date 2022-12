Giuramento in Parlamento della prima presidente donna peruviana

“Grazie per questa accoglienza. Voglio dire a ciascuno di voi che la sicurezza del Paese non dipende solo dal presidente della repubblica, ma da tutti noi”. È quanto ha dichiarato la nuova presidente del Perù Dina Boluarte, eletta subito dopo la destituzione e l’arresto di Pedro Castillo per violazione della Costituzione. “Porterò a termine il mio compito, in quanto dobbiamo continuare ad accorciare i divari della povertà e della fame, ma anche cercare lo sviluppo del Paese”, ha aggiunto Boluarte, prima presidente donna del Paese.

