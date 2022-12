Il Guardian riporta che le forze di sicurezza prendono di mire le manifestanti al volto, al seno e ai genitali

Le forze di sicurezza iraniane prendono di mira le donne durante le proteste anti-governative colpendole al volto, al seno e ai genitali. È quanto riporta il Guardian in esclusiva, riferendo di avere intervistato medici in tutto il Paese. La testata britannica riporta che medici e infermieri, che curano i manifestanti in segreto per evitare l’arresto, hanno detto di aver osservato per la prima volta questa pratica dopo aver notato che le donne arrivavano spesso con ferite diverse da quelle degli uomini, che più comunemente arrivavano con proiettili a pallini alle gambe, ai glutei e alla schiena. Il Guardian ha parlato con 10 medici professionisti che hanno messo in guardia sulla gravità delle ferite che potrebbero lasciare centinaia di giovani iraniani con danni permanenti: colpi agli occhi di donne, uomini e bambini sono particolarmente comuni. Un medico della provincia centrale di Isfahan ha affermato di ritenere che le autorità abbiano preso di mira uomini e donne in modi diversi “perché volevano distruggere la bellezza di queste donne”.

Un medico di Karaj, una città vicino a Teheran, ha detto al Guardian che le forze di sicurezza iraniane “sparano ai volti e alle parti intime delle donne perché hanno un complesso di inferiorità. E vogliono liberarsi dei loro complessi sessuali facendo del male a questi giovani”. Il ministero degli Affari Esteri iraniano è stato contattato per commentare le accuse dei medici ma non ha ancora risposto, scrive il Guardian. Le proteste in corso in Iran vanno avanti da settembre, quando sono scoppiate a seguito della morte della 22enne Mahsa Amini a seguito del suo arresto da parte della cosiddetta polizia morale per avere indossato male il velo.

