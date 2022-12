Tamponamento a bassa velocità su una linea ferroviaria a Montcada i Reixac

Due treni si sono scontrati vicino a Barcellona, causando 155 feriti tra i passeggeri, nessuno dei quali in modo grave. I servizi di emergenza per la Catalogna hanno affermato che, sebbene cinque persone siano state portate nei centri medici, nessuno dei passeggeri è stato considerato gravemente ferito. I funzionari affermano che la collisione è avvenuta su una linea ferroviaria a Montcada i Reixac, nell’hinterland di Barcellona. L’incidente è avvenuto per tamponamento e a bassa velocità. Le cause sono oggetto di indagine.

