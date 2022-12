Appello del presidente alla popolazione in vista del duro inverno che sta arrivando

Volodymyr Zelensky si appella ancora una volta al coraggio degli ucraini. La stagione invernale è e sarà dura ma “dobbiamo fare di tutto per sopravvivere“, ha detto il presidente in un nuovo videomessaggio pubblicato sui social domenica sera. “La Russia spera di usare il freddo contro di noi. Ha ancora missili e un vantaggio nell’artiglieria ma noi abbiamo qualcosa che l’occupante non ha e non avrà. Proteggiamo la nostra casa e questo ci dà la più forte motivazione possibile”, ha aggiunto il numero uno di Kiev.

