Il portavoce Dmitry Peskov ha detto che il tetto al prezzo del greggio non influenzerà l'operazione in Ucraina

Il Cremlino non riconoscerà il tetto europeo di 60 euro al barile ai prezzi del petrolio trasportato via mare, entrato in vigore oggi. A dirlo è stato il portavoce di Mosca, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. L’introduzione da parte dell’Occidente del price cap, ha aggiunto, non influirà sul finanziamento del conflitto in Ucraina: “La Federazione Russa, l’economia della Federazione Russa, ha il potenziale necessario per soddisfare pienamente tutte le esigenze e i requisiti nel quadro di un’operazione militare speciale, e tali misure non influiranno su questo”.

Intanto, la portavoce del ministro degli Esteri cinese, Mao Ning, ha risposto così a chi ha chiesto se la Cina si unirà al price cap sul greggio russo: “La cooperazione sull’energia fra Cina e Russia si basa sul rispetto reciproco, su benefici reciproci e su risultati win-win. Tutte le parti dovrebbero fare sforzi costruttivi per garantire l’approvvigionamento energetico globale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata